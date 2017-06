Grã-Bretanha: 60 edifícios inspecionados têm revestimento inflamável

Os revestimentos dos 60 edifícios altos de apartamentos inspecionados em caráter de urgência após o incêndio da Torre Grenfell de Londres são inflamáveis, anunciaram autoridades.

A informação foi confirmada à AFP por uma porta-voz do Departamento de Comunidades e Governos Locais.

O resultado não é uma surpresa, disse a fonte, porque as inspeções “se concentraram nos edifícios de alto risco”.

O governo ordenou às autoridades municipais uma inspeção de todos os blocos de apartamentos depois do incêndio da Torre Grenfell, que deixou 79 mortos na madrugada de 13 para 14 de junho. A rápida propagação das chamas foi atribuída ao revestimento inflamável, colocado no prédio durante uma reforma em 2016 como isolante e para embelezar a fachada.

“Todos os proprietários e serviços de bombeiros e resgate das autoridades locais foram alertados sobre os resultados e estamos em contato com todos eles para dar apoio e monitorar as medidas a adotar”, afirmou no domingo Sajid Javid, secretário do Departamento de Comunidades e Governos Locais.

Nos casos mais graves, as autoridades ordenaram a evacuação de alguns edifícios, como em Camden. Milhares de moradores de 650 apartamentos deste bairro da zona norte de Londres foram obrigados a abandonar suas casas à espera de uma solução. Mas 200 pessoas se negaram a sair e permaneceram em seus apartamentos.