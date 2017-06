O governo federal nomeou Dayvson Franklin de Souza para exercer o cargo de secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Também foi nomeado José Amaury da Silva Maia para o cargo de diretor do Departamento de Planejamento e Ordenamento da Pesca da Secretaria de Aquicultura e Pesca do MDIC. As duas nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).