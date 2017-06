Governo marca para fevereiro leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul

O governo marcou para o dia 15 de fevereiro o leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul entre Porto Nacional (TO) e Estrela d’Oeste (SP), anunciou nesta terça-feira, 13, o secretário geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, responsável pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

O critério de seleção do vencedor será a maior outorga. O valor mínimo será divulgado no próximo dia 23, mas a expectativa de arrecadação com o leilão é de R$ 1,5 bilhão. O contrato será por 30 anos, prorrogáveis por mais 30. A estimativa de investimento é de R$ 3,087 bilhões, entre material rodante, construção de pátio e outros.

A ferrovia, que está 94% realizada, será concluída com recursos públicos, segundo informou o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. Ele disse que já tem garantidos com o Ministério do Planejamento os repasses de R$ 505 milhões este ano e R$ 360 milhões para 2018. Os recursos serão suficientes para a conclusão da obra, em fevereiro ou março do ano que vem. O governo se compromete entregar a linha pronta, mesmo se a construção se alongar para depois do leilão.

Temer

A concessão da Ferrovia Norte-sul deverá ser oferecida pelo presidente Michel Temer durante viagem que fará à Rússia e à Noruega a partir do próximo dia 20. Os russos já demonstraram interesse em operar as ferrovias. O governo brasileiro também foi contatado por investidores chineses e americanos, disse nesta terça-feira, 13, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos.

Também os espanhóis se mostraram interessados, segundo informou o secretário de Coordenação de Projetos do PPI, Tarcísio Freitas. Há expectativa de interesse também por parte de operadores nacionais. Segundo Bastos, a VLI deve se interessar, uma vez que já detém a concessão da mesma ferrovia no trecho entre Porto Nacional (TO) e Açailândia (MA).