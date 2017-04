Governo federal identifica movimentação de black blocs para greve geral

O governo federal identificou que black blocs devem se infiltrar em manifestações programadas para esta sexta-feira, 28, contra as reformas da Previdência e da legislação trabalhista. Além disso, o Palácio do Planalto recebeu informações de que logo cedo haverá problemas no transporte público nas principais capitais. Vias de acesso a aeroportos podem ser bloqueadas.

Na avaliação do Planalto, os organizadores da greve geral querem criar uma imagem de “caos” no País logo cedo. O monitoramento da cúpula do governo mostra que haverá piquetes de madrugada em garagens de ônibus, principalmente em São Paulo. A paralisação atingirá ônibus, metrôs e trens. Aeroportos não devem fechar, mas está prevista muita confusão na chegada e saída dos terminais.

Auxiliares do presidente Michel Temer foram informados de que haverá radicalização do movimento no fim do dia, em concentrações nos centros das capitais, e há grande preocupação com violência e quebra-quebra.

Até agora, o governo descobriu que black blocs pretendem atuar pelo menos em São Paulo e em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. A Força Nacional de Segurança está de prontidão no entorno do Planalto e também na Esplanada.

Apesar da previsão de tumulto e do ambiente de tensão, Temer vai gravar nesta sexta-feira uma mensagem que será veiculada nas redes sociais em comemoração ao 1º de Maio, Dia do Trabalhador, na qual defenderá as mudanças na lei trabalhista.