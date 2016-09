Governo fará nova licitação para trechos de obras da Mendes Júnior

O governo anunciou hoje (15) que vai abrir novo processo de licitação para conclusão dos trechos das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), que estão sob responsabilidade da construtora Mendes Júnior.

Segundo nota do Ministério da Integração Nacional, a Mendes Júnior Trading S.A. demonstrou interesse em transferir os contratos sob sua responsabilidade para outra empresa diante do comprometimento da sua capacidade técnica gerada por dificuldades na obtenção de créditos.

Em abril deste ano, a Controladoria-Geral da União declarou a empresa Mendes Júnior inidônea. Entre as irregularidades apontadas pela controladoria, estão a combinação com concorrentes sobre qual licitação cada empresa deveria vencer e também o pagamento de propina a agentes públicos. Desde então, a construtora ficou proibida de assinar novos contratos com a Administração Pública pelos menos por dois anos.

Atualmente, a empresa tem dois contratos firmados com o Ministério da Integração, para a construção das estruturas de engenharia da primeira etapa (Meta 1N) do Eixo Norte do empreendimento, que compreende a captação de água do rio São Francisco, em Cabrobó (PE), até o início do reservatório Jati, em Jati (CE).

O governo ainda não definiu data para o lançamento da licitação, mas diz que a elaboração do modelo está tendo a contribuição do Tribunal de Contas e que deve ser concluído nos próximos dias.