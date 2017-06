Governo do Japão melhora avaliação da economia pela primeira vez desde dezembro

O governo japonês melhorou nesta quinta-feira sua avaliação da economia pela primeira vez desde dezembro, em seu relatório mensal. O gabinete afirmou em seu relatório de junho que a economia está no trajeto para uma “recuperação moderada”.

Os termos são os mesmos usados anteriormente, mas o gabinete melhorou sua avaliação ao omitir uma expressão de cautela que havia aparecida em maio, quando foi mencionado que alguns setores sofriam com a demora para melhorar.

O relatório mais recente afirmou que a economia continua a crescer graças em parte aos gastos maiores dos consumidores e ao investimento de capital. O crescimento anualizado do Japão ficou em 1% no primeiro trimestre deste ano, no quinto trimestre consecutivo de avanço econômico, a maior sequência desse tipo no país em 11 anos.

O relatório de junho advertiu, contudo, que deve haver atenção sobre as economias do exterior e também sobre os mercados de capital.

Em abril, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) usou o termo “expansão” pela primeira vez em nove anos, ao dizer que a economia do Japão “está caminhando rumo a uma expansão moderada”. Já o gabinete de governo manteve a frase “recuperação moderada” e não usou “expansão” em seu relatório – a última vez que empregou este termo nesse documento foi em janeiro de 1992. Fonte: Dow Jones Newswires.