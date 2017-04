Governo de SP leiloa nesta terça-feira lote da ‘Rodovia dos Calçados’

O governo do Estado de São Paulo realiza nesta terça-feira, 25, às 14h, a concessão da chamada “Rodovia dos Calçados”, lote de estradas que conecta os municípios de Itaporanga e Franca. Esta é a segunda concessão rodoviária conduzida pelo governo estadual neste ano. Em março, a gestão Alckmin leiloou as “Rodovias do Centro-Oeste Paulista”, que ligam as cidades de Florínea e Igarapava.

A “Rodovia dos Calçados” possui cerca de 720 quilômetros e atravessa 35 municípios, englobando trechos de dez estradas: SP-255, SP-249, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345. A Arteris, por meio da concessionária Autovias, administra até março de 2018 parte das rodovias que compõem o lote.

Ao todo, a rodovia envolve investimentos de R$ 5 bilhões ao longo do prazo de concessão e outorga mínima de R$ 450,9 milhões, divida em duas parcelas iguais (R$ 225,48 milhões), uma a ser paga imediatamente e outra após um ano da assinatura do contrato.

Será declarado vencedor da disputa o grupo que ofertar o maior ágio sobre a primeira parcela da outorga – caso haja uma diferença inferior a 5% entre as propostas, será aberto um leilão por viva voz, com intervalo mínimo de R$ 4 milhões entre os lances.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) recebe as propostas de empresas interessadas no lote entre 9h e 11h, na sede da B3, em São Paulo. Dentre os R$ 5 bilhões de investimentos, R$ 2,4 bilhões são referentes à restauração e conservação da via, enquanto outro R$ 1 bilhão terá como destino obras de ampliação da malha rodoviária.