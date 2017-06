Governo de SP anuncia pacote de R$ 360 milhões para rodovias

O governo de São Paulo lançou nesta terça-feira, 27, um pacote de obras de R$ 361,7 milhões em 23 rodovias estaduais. Os investimentos incluem R$ 193,6 milhões em 11 novos contratos para obras de recuperação, R$ 63,2 milhões para a retomada de três obras com contratos suspensos, R$ 62,6 milhões em cinco obras com contratos rescindidos, R$ 35 milhões em serviços de contenção de taludes e erosões e outros R$ 7,2 milhões em novos projetos rodoviários.

Os contratos rescindidos dizem respeito à rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP-046), dois lotes da rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo (SP-079), rodovia João Beira / Benevenuto Moreto (SP-095) e rodovia Engenheiro Geraldo Mantovani (SP-360). Os cinco contratos rescindidos terão novas licitações e os novos editais serão publicados ainda na primeira quinzena de julho.

Já as obras suspensas serão continuadas com a reativação dos contratos já existentes. As rodovias que se encontram nesta situação são a Benevenuto Moreto (SP-095), a João Beira (SP-095) e a Pedro Rodrigues Garcia (SP-249). Para estas obras, a ordem de retomada é imediata e a expectativa é que os serviços sejam reiniciados no próximo mês.

Os investimentos para recuperação serão concentrados nas rodovias Luiz de Queiroz (SP-304), Deputado Cunha Bueno (SP-253), Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Eduardo Saigh (SP-249), Nequinho Fogaça / Empei Hiraide (SP-139), Vereador Francisco de Almeida (SP-036), Vereador Dourival da Silva Louzada (SPI-627/310), Pericles Bellini (SP-461), Antonio Cazalini (SP-352) e SPA-339/425. Ao todo, 336,4 quilômetros de vias receberam recursos para a recuperação da camada asfáltica e nova sinalização de solo.