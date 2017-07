Governo de Caracas dá novo passo em ofensiva contra procuradora-geral

O governo venezuelano deu nesta segunda-feira um novo passo em sua ofensiva contra a procuradora-geral Luisa Ortega, que enfrenta, agora, uma auditoria por supostas irregularidades administrativas.

A inspeção do Ministerio Público foi anunciada pelo controlador-geral, de linha chavista, Manuel Galindo, no momento em que Ortega acompanhava uma sessão no Parlamento de maioria opositora.

Ortega declarou que seu gabinete está aberto a revisão de todas as contas, desde que seja feito de forma respeitosa.

A decisão do controlador aperta ainda mais o cerco sobre Ortega, que se distanciou do governo há três meses depois de anos de fidelidade ao chavismo, por considerar que o presidente Nicolás Maduro feriu a Constituição.

A Procuradora-Geral deverá comparecer nesta terça ante uma audiência no Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), acusado de servir ao governo e que avaliará um pedido de Caracas para que Ortega seja julgada por supostas faltas no cargo, a fim de ser destituída.