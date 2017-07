Governo da Índia eleva taxa de importação de açúcar de 40% para 50%

São Paulo, 10/07 – O governo da Índia informou, por meio de nota, que elevou a taxa de importação sobre o açúcar de 40% para 50%. O anúncio foi feito por meio de nota publicada no site do Conselho Central de Impostos e Alfândegas do país, nesta segunda-feira, 10.

No comunicado, o governo mostrou-se ciente da necessidade, do ponto de vista do “interesse público”, de fazer a mudança, que já entrou em vigor. No documento, entretanto, não foi apontado um prazo para o fim da medida.

Diante da queda dos preços do produto no mercado internacional, as usinas produtoras de açúcar da Índia começaram a reivindicar maiores taxas de importação sobre o alimento. A medida seria uma forma de combater o que eles acreditam ser uma importação indesejada, diante do atual cenário de elevados os estoques internos. Os preços internacionais da commodity já recuaram 30% este ano, influenciados principalmente pela perspectiva de oferta abundante do Brasil, principal produtor mundial.

O anúncio derrubou os futuros de açúcar bruto na Bolsa de Nova York (ICE Futures US). O contrato outubro, o mais negociado, chegou a abrir em alta, mas recuava mais de 3% por volta das 12h (no horário de Brasília).