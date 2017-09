Governo brasileiro repudia ataque terrorista em estação de metrô de Londres

Após a explosão de uma bomba caseira classificada como ataque terrorista em Londres, o governo brasileiro divuglou nota em que repudia veemente o terrorismo.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do atentado terrorista ocorrido no dia de hoje em estação de metrô de Londres, que causou ferimentos a, pelo menos, 29 pessoas. Expressa, ainda, sua solidariedade ao povo e ao governo do Reino Unido em sua luta contra o terrorismo”, afirmou o ministério das Relações Exteriores, por meio de nota.

Com a explosão, o alerta terrorista do país foi mantido em nível “grave”, o quarto em uma escala de cinco. O autor e possíveis responsáveis pelo ataque ainda não foram identificados. De acordo com o governo federal, o Consulado-Geral do Brasil em Londres monitora a situação, e colocou os contatos da diplomacia brasileira à disposição.

“O núcleo de assistência a brasileiros do MRE está à disposição para informações e esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804, e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br. Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone de plantão do consulado-geral em Londres, +44 77 2021 5984, ou o plantão consular da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty: +55 61 98197 2284″.