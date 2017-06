O navegador Chrome, do Google, anunciou que lançará uma tecnologia que bloqueia anúncios “irritantes” e que prejudicam a navegação, como pop-ups, imagens que piscam rapidamente ou que obrigam as pessoas a esperarem 10 segundos antes de acessarem a informação. As empresas de mídia terão acesso a uma ferramenta que informará quais propagandas são “inconvenientes”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.