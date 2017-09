Gol: chegada do Boeing 737 Max gerará nova onda de expansão internacional

O recebimento das aeronaves Boeing 737 Max, a partir de julho do próximo ano, marcará o início de uma nova expansão das operações internacionais da Gol, afirmou o presidente da companhia, Paulo Kakinoff, em conversa com jornalistas após coletiva de imprensa. “Do final de 2018 ao início de 2019 teremos uma nova onda expansão internacional da Gol com as nossas próprias aeronaves.”

A aeronave, que tem alcance até 14% maior do que a geração atual do 737 que a Gol opera, possibilitará operações em novos destinos na América Latina, no Caribe e nos EUA, notadamente na Flórida.

Em relação à declaração dada pelo presidente da Delta Air Lines, Glen Hauenstein, na semana passada, Kakinoff se disse surpreso e lisonjeado. “Mas não temos absolutamente nada, nenhuma agenda, nenhum desenvolvimento nesse sentido”, afirmou.

O presidente da Delta havia dito que pretendia aumentar sua participação acionária na Gol, que atualmente é de 9,48%.

Em comunicado posterior à declaração, a Delta afirmou que “não concordou nem anunciou planos para fazer um investimento adicional na Gol neste momento”.