Gisele Bündchen canta e se emociona na abertura do Rock In Rio

A modelo Gisele Bündchen foi a atração principal da cerimônia de abertura do Rock In Rio, que ocorreu nesta sexta, 15. Ela subiu sozinha ao Palco Mundo, o principal do festival, e fez um discurso pedindo por um mundo melhor. “Acredito que é possível viver de modo diferente. Acredito que um dia viveremos em harmonia com a mãe terra, com gratidão a tudo o que ela pode nos prover”, disse. Gisele também anunciou a criação do movimento Believe, que visa inspirar e conectar pessoas.

Ao pedir para o público imaginar o mundo em que quer viver, a modelo ficou visivelmente emocionada. Após o discurso, a cantora Ivete Sangalo subiu ao palco para cantar a música Imagine, de Jonh Lennon, ao lado de Gisele.