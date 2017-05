Ginastas do Brasil avançam para 8 finais na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo

O Brasil começou com o pé direito a sua participação na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Na cidade de Koper, tanto os homens como as mulheres se destacaram nas provas classificatórias e se classificaram para oito finais que serão disputadas neste final de semana.

No feminino, Rebeca Andrade – que voltou a se apresentar com dois saltos após dois anos – foi a melhor do dia no aparelho com 14,400. Flávia Saraiva garantiu vaga nas finais da trave (quinta com 12,800), do solo (segunda com 13,300) e assimétricas (segunda com 13,750); e Thaís Fidelis ficou entre as oito primeiras colocadas na trave (sétima com 12,500) e no solo (líder com 13,450). As três estão sob o comando do técnico Roger Medina.

A ginástica artística masculina terá brasileiros em quatro finais. Campeão olímpico e mundial nas argolas, Arthur Zanetti se classificou em primeiro no aparelho (14,900) e também disputará medalha no solo (segundo com 13,950). O ginasta passou por uma cirurgia no ombro esquerdo e não competia há oito meses, desde que conquistou a medalha de prata nas argolas na Olimpíada do Rio-2016.

Francisco Barreto foi o oitavo melhor do dia no cavalo (13,650) e volta a competir neste sábado por um lugar no pódio. Lucas Bitencourt também defendeu o Brasil e avançou para a decisão das paralelas (oitavo com 13,450). Quem comanda os três na competição são Cristiano Albino e Marcos Goto.

A etapa da Eslovênia da Copa do Mundo tem a participação de cerca de 150 atletas de 31 países, além do Brasil. Depois de disputar a competição em Koper, a delegação embarca para a Croácia, onde vai competir na Copa do Mundo de Osijek. A viagem será nesta segunda-feira e as provas em solo croata começam na quinta.