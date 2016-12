Desde que se apresentaram juntos na abertura da Olimpíada de 2016, Anitta e Gilberto Gil mantém uma relação próxima. Na tarde de quinta-feira, 22, a cantora foi a casa de Gil, no Rio de Janeiro.

O cantor postou, no Instagram dele, uma foto com Anitta e escreveu que estava em ótima companhia.

Já a cantora postou uma foto com Gil no Snapchat dela. “Aula de sabedoria com o amado Gilberto Gil”, declarou.