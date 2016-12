George Michael: 100 milhões de discos vendidos e uma morte prematura

O astro pop britânico George Michael, integrante do duo Wham nos anos 1980 e com uma carreira solo de muito sucesso, vendeu mais de 100 milhões de álbuns em quase quatro décadas de carreira.

Georgios Kyriacos Panayiotou nasceu no bairro de East Finchley, norte de Londres, em 25 de junho de 1963, filho de um restaurador cipriota grego que havia emigrado nos anos 1950 ao Reino Unido, quando o Chipre era território britânico, e de uma bailarina inglesa.

Quando era adolescente, sua família se mudou para Radlett, no condado de Hertfordshire, ao oeste de Londres, onde conheceu Andrew Ridgeley, com quem formou o grupo Wham.

A dupla lançou quatro discos entre 1982 e 1986: “Fantastic”, “Make It Big”, “The Final” e “Music from the Edge of Heaven”, com sucessos como “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Careless Whisper” e “Last Christmas”, que se tornou um clássico de Natal em todo o mundo.

Em 1987 lançou o primeiro álbum da carreira solo, “Faith”. As nove canções do disco podem ser consideradas hits, desde a música título a “I Want Your Sex”, passando por “One More Try” ou “Kissing a Fool”.

Da estética mais pura e adolescente do Wham, George Michael seguiu na carreira solo adotando as roupas de couro, a barba e os óculos escuros espelhados que o transformaram em ícone homossexual.

Depois de “Faith”, o cantor lançou mais cinco álbuns e um EP: “Listen Without Prejudice Vol. 1” (1990), “Five Live (EP)” (1993), “Older” (1996), “Songs from the Last Century” (1999), “Patience” (2004) e “Symphonica” (2014).

George Michael teve problemas com a lei, alguns deles provocados pelo uso de drogas. A partir de 2011, a imprensa começou a noticias problemas de saúde, quando ele sofreu em pneumonia.

O artista preparava para 2017 um documentário sobre os últimos anos, em que permaneceu afastado das atenções da opinião pública.