‘Garçom’ do Corinthians em 2017, Guilherme Arana destaca ajuda do centroavante Jô

Três anos depois de ser promovido das categorias de base do Corinthians, Guilherme Arana se tornou titular absoluto na lateral esquerda e é um dos alicerces do time do técnico Fábio Carille. Para o jogador, o diálogo com o atacante Jô em relação a posicionamento tem colaborado para o seu papel de “garçom” da equipe no ano.

“Jô sempre está dentro da área, eu estou cruzando, falo para ele se posicionar no segundo pau, a gente vai se comunicando dentro de campo e, com certeza, está dando resultado”, disse Guilherme Arana. Com seis assistências, o camisa 13 é o líder da equipe no fundamento nesta temporada.

Guilherme Arana – eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Paulista – ainda não teve oportunidade de balançar as redes em 2017 e reconhece que “só falta o gol” para coroar a boa fase. Ainda assim, o jogador mostra tranquilidade diante do jejum e promete dedicação ao trabalho. Afinal, a habilidade também é observada nas “canetas” e nos dribles distribuídos durante os jogos.

Depois de passar dois anos na reserva de Uendel, Guilherme Arana não iniciou a temporada como titular do Corinthians por defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Neste período, Moisés ganhou oportunidade e até Marciel jogou improvisado. Sua volta ao posto foi explicada por Fábio Carille na época como “processo natural”. Em 2017, o titular já soma 23 jogos com a camisa alvinegra.

Em março, Guilherme Arana teve o vínculo ampliado com o Corinthians – dono de 40% dos seus direitos econômicos – até dezembro de 2021. Em alta, o lateral-esquerdo tem despertado interesse de clubes do exterior para a próxima janela de transferência. O clube, por sua vez, não tem intenção de negociá-lo antes do fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro.

Confira a lista de assistências de Guilherme Arana em 2017:

4/3 – Corinthians 1 x 0 Santos – Campeonato Paulista – gol de Jô

9/3 – Luverdense 0 x 2 Corinthians – Copa do Brasil – gol de Rodriguinho

26/3 – São Paulo 1 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista – gol de Jô

29/3 – Corinthians 3 x 1 Linense – Campeonato Paulista – gol de Léo Jabá

12/4 – Internacional 1 x 1 Corinthians – Copa do Brasil – gol de Romero

16/4 – São Paulo 0 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista – gol de Rodriguinho