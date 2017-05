Gafisa: prejuízo cresce 97%, para R$ 126,1 milhões no 1º trimestre

A Gafisa encerrou o primeiro trimestre de 2017 com prejuízo líquido de R$ 126,1 milhões, excluindo-se a equivalência de Alphaville e efeitos da cisão da Tenda. Com isso, o prejuízo cresceu 97% em relação ao primeiro trimestre de 2016, quando a construtora reportou resultado líquido negativo de R$ 64,1 milhões.

Em sua apresentação de resultados, a Gafisa atribuiu a piora ao alto ambiente recessivo da economia brasileira, com volume elevado de distratos; ao efeito negativo no resultado financeiro, por conta do impacto contábil na repactuação de algumas dívidas de SFH; e ao mix de venda, concentrado em unidades mais novas.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi negativo em R$ 47,3 milhões, o que denota piora frente ao Ebitda ajustado negativo de R$ 12,2 milhões na mesma base de comparação anual.

A receita líquida totalizou R$ 136,5 milhões, uma redução de 20,1% na comparação anual. O faturamento foi impactado pelo mix de vendas líquidas do período, com maior concentração de vendas de produtos mais recentes e com menor evolução de obra.

Como consequência, houve menor contabilização da receita – já que o faturamento do setor é contabilizado de acordo com a evolução da obra (método POC).

A companhia realizou um maior volume de provisão para distratos, com efeito redutor de R$ 4,1 milhões na receita bruta.

O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre foi negativo em R$ 28,6 milhões, comparado ao resultado líquido negativo de R$ 1,1 milhão no mesmo período do ano anterior.