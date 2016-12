Futebol rola na véspera de Natal com jogos na Itália, Turquia, Escócia e Bolívia

Nem mesmo o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, é capaz de fazer a bola parar de rolar no futebol. Em algum canto do planeta teve um jogo neste sábado. Estes foram os casos, por exemplo, de Itália, Turquia, Escócia e até na Bolívia, onde teve final de campeonato.

Na altitude de mais de 3.600 metros acima do nível do mar da capital La Paz, The Strongest e Bolívia fizeram o clássico da cidade para definir o campeão boliviano de 2016. E o título ficou com o clube aurinegro, que bateu o rival por 2 a 1, no lotado estádio Hernando Siles. Esta é a 11.ª conquista nacional do The Strongest, que em 2017 estará na Copa Libertadores.

Na Europa, a bola rolou em alguns campeonatos de menor expressão. Na Itália, uma rodada completa da Série B com 11 partidas, e 34 gols no total, foi disputada neste sábado. Quase na metade do campeonato, Verona e Frosinone, que foram rebaixados na temporada passada, lideram a competição.

Já na Turquia, os dois primeiros jogos da 16.ª rodada foram disputados neste sábado – os outros acontecerão neste domingo, em pleno dia de Natal, e na segunda-feira. Justamente os dois primeiros colocados entraram em campo. O líder Istanbul Basaksehir empatou fora de casa com o Adanaspor por 1 a 1 e tem 36 pontos – um a mais que o Besiktas, que como mandante bateu o Gaziantepspor por 1 a 0 e se aproximou da ponta.

Por fim, na Escócia, os dois maiores clubes do país estiveram em ação neste sábado. Líder disparado com 53 pontos, o Celtic enfrentou fora de casa o Hamilton Academical e venceu por 3 a 0. O rival Rangers, vice com 38, jogou em Glasgow e bateu o lanterna Inverness por 1 a 0.