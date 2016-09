Futebol de 5 do Brasil empata sem gols com o Irã e faz semifinal contra a China

As modalidades coletivas dos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 estão chegando em suas fases decisivas. Nesta terça-feira, o futebol de 5 encerrou a sua fase de grupos e definiu as semifinais da competição. O Brasil, maior candidato ao título – ganhou tudo desde Atenas-2004 -, empatou sem gols com o Irã, nesta terça-feira, e passou em primeiro no seu grupo. Nas semifinais, nesta quinta, jogará contra a China.

No goalball, modalidade apenas paralímpica disputada por deficientes visuais, o Brasil vai muito bem. O time masculino aplicou um 10 a 4 na Alemanha e avançou às quartas de final, quando enfrentarão a China. No feminino, a goleada foi ainda maior – 10 a 0 na Argélia. Na luta por vaga na semifinal, a rival será a Ucrânia.

Assim como no goalball, o Brasil está bem no vôlei sentado. Os times masculino e feminino terminaram a fase de grupos e passaram para as semifinais. Agora aguardam a rodada desta quarta-feira para conhecerem seus adversários. Os homens bateram a Alemanha por 3 sets a 1 (24/26, 25/23, 25/18 e 25/12), enquanto que as mulheres venceram a Holanda por 3 a 0 (25/18, 15/15 e 25/21).

O resultado ruim do dia, mas já esperado, foi a eliminação no basquete de cadeira de rodas feminino. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou o favorito Estados Unidos e perdeu por 66 a 35. Agora lutará pelo quinto lugar na Paralímpíada.