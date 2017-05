Futebol brasileiro tem tarde de domingo de decisões estaduais por todo o País

O futebol brasileiro conhecerá vários campeões estaduais neste domingo. A maioria das competições vai ter a partida final realizada nesta tarde – casos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mas há campeonatos em que a decisão está apenas começando. É o caso do Pernambucano. Sport e Salgueiro dão início à briga pela taça, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, mas a segunda partida será disputada apenas no próximo dia 18.

No Campeonato Mineiro, a vantagem do empate é do Atlético, por ter feito melhor campanha na fase de classificação – e a primeira partida da decisão, no domingo passado, terminou 0 a 0. Mas o Cruzeiro promete ser ofensivo neste domingo e conta também com o retrospecto recente nos jogos com o rival no Independência, local do clássico, a partir das 16 horas.

O time celeste venceu as três últimas partidas que fez contra o Atlético no estádio. Mas o clube alvinegro também usa a estatística a seu favor: este ano, ganhou os nove jogos que fez no Independência.

Dentro de campo, os dois treinadores prometem surpresas. A do alvinegro pode ser a entrada do venezuelano Otero no lugar de Marlone. E o técnico Roger Machado dá a entender também que pode apresentar alguma novidade tática. “Sempre é possível guardar algum detalhe ou algum momento importante para poder surpreender o treinador e o adversário”, afirmou.

O Cruzeiro também deve ter alterações, mas Mano Menezes não deu pistas sobre quais. Revela apenas que o time será bem diferente estrategicamente do da primeira partida. “Temos que ter alternativas, temos que ter planos, se as coisas pedirem. Já é o segundo tempo dos 90 minutos, um placar igual ao primeiro não serve para a gente”, justificou. “Vamos com tudo”, acrescentou o volante Henrique.

No Campeonato Gaúcho, o estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), vai receber o duelo final entre Novo Hamburgo e Internacional (2 a 2 no Beira-Rio, em Porto Alegre, no domingo passado). O time do interior busca um título inédito; o da capital, o heptacampeonato.

O Internacional vive um drama. Seus três goleiros estão machucados. Keiller, com luxação no cotovelo direito, está descartado. Marcelo Lomba (contusão muscular na coxa direita) se dispôs a jogar, mas o técnico Antonio Carlos Zago deve escalar Danilo Fernandes, embora ainda não totalmente recuperado de fratura no pé esquerdo.

No Campeonato Baiano, após o 1 a 1 no primeiro jogo, o Vitória atua pelo empate contra o Bahia, às 16 horas, no estádio do Barradão, em Salvador. Os dois times podem não ter dois de seus mais importantes jogadores.

No time rubro-negro, André Lima promete jogar mesmo com dor no pé direito. “É uma final de Copa do Mundo para a gente”, disse o artilheiro. No Bahia, o meia-atacante Régis está machucado, mas o técnico Guto Ferreira não diz se terá condição ou não. “É segredo de Estado”.