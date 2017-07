Fundo de Privatização da Grécia deve receber 2 bi de euros em 2017

O Fundo de Privatizações do Estado da Grécia (Taiped) atingirá a meta de conseguir 6 bilhões de euros em receita da venda de ativos em estatais, nos termos do pacote de ajuda ao país, afirmou nesta quinta-feira a presidente do órgão, Lila Tsitsogiannopoulou.

O Taiped conseguiu até agora cerca de 500 milhões de euros, desde o início do terceiro pacote de ajuda ao país. Mas a autoridade afirma que o fundo obterá cerca de 2 bilhões de euros neste ano, em grande medida graças à receita da concessão dos aeroportos regionais do país e à venda de uma participação no porto de Tessalonica, que já foram fechadas. O fundo conseguirá ainda outros 3,5 bilhões de euros em 2018, segundo ela. Fonte: Dow Jones Newswires.