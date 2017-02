A Terra Santa Agro, antiga V-Agro, informa que a BTG Pactual WM, gestora do fundo de investimento Multimercado Crédito Privado VNT, de Otaviano Olavo Pivetta, vendeu 2.147.952 ações ordinárias em leilão realizado no dia 2 de fevereiro de 2017. O total de papéis representava 11,99% do capital social da companhia e, com a venda, o fundo passou a deter 0% de participação.