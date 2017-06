Fred decide contra o Avaí e Atlético-MG fatura 1ª vitória no Brasileirão

Com nada menos que cinco jogadores machucados ou convocados para seleções nacionais, o Atlético-MG desencantou na noite desta quarta-feira ao conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, batendo o Avaí por 1 a 0, em partida disputada no Independência, em Belo Horizonte. Fred fez o único gol do jogo.

Cazares e Otero estavam entre os principais desfalques porque foram convocados, respectivamente, para amistosos do Equador e da Venezuela. Mesmo sem eles, o Atlético chegou aos seis pontos e deixou a zona rebaixamento. O Avaí, que teve chances de empatar, não fosse a boa atuação do goleiro Victor, permanece com quatro.

No Independência, onde o Atlético costuma ser decisivo, foi o time de Santa Catarina quem teve a primeira chance de gol nesta noite. Aos 4, Marquinhos tocou para Juan e chutou. Victor defendeu. Valdívia, que fez sua estreia como titular do Atlético, respondeu. Aos 6, o jogador recebeu de Robinho e bateu de fora da área. Kozlinski espalmou para a linha de fundo.

O Atlético perdeu excelente oportunidade de gol aos 14 minutos. Alex Silva mandou para a área, Fred ajeitou para Valdívia, que furou próximo à pequena área. O gol do Atlético foi logo em seguida, aos 16, em lance semelhante. Alex Silva cruzou e Fred desviou para as redes.

O jogo vinha movimentado, mas teve ritmo reduzido com o gol do time da casa. Aos 31, Robinho recebeu na entrada da área mas não conseguiu a conclusão. Perto do fim da etapa inicial, Marquinhos cruzou da direita e Victor fez a interceptação, desviando a bola.

Como aconteceu no primeiro tempo, também foi do Avaí a primeira chegada ao gol adversário na etapa complementar. Aos 2, Alemão desviou cruzamento de cabeça e por pouco não empata o jogo. O Avaí tentou novamente aos 11. Marquinhos lançou para a área, Leandro Silva tentou a finalização, mas a bola saiu.

O Atlético teve um gol anulado aos 15 minutos. Valdívia chutou rasteiro, o goleiro catarinense defendeu e Fred, impedido, marcou. O Avaí teve outra chance aos 23 minutos. Marquinhos chutou de frente para Victor, que fez a defesa. Nesse momento do jogo, o time de Santa Catarina era superior ao do Atlético.

O goleiro Victor salvou novamente o time mineiro aos 38 minutos. Capa cruzou e Luan desviou. O herói atleticano defendeu. Dois minutos depois, lance de bola parada para o Avaí, depois de Valdívia dominar a bola no braço. Juan bateu para fora e a torcida respirou aliviada, enfim comemorando a primeira vitória neste Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 x 0 AVAÍ

ATLÉTICO-MG – Victor; Alex Silva, Gabriel (Rodrigão), Erazo e Fábio Santos; Yago, Rafael Carioca, Elias e Valdívia; Robinho (Marlone) e Fred (Rafael Moura). Técnico: Roger Machado.

AVAÍ – Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Luan, Simião (Lucas Otávio) e Marquinhos (Vinícius Pacheco); Juan, Lourenço (Willians Santana) e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL – Fred, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lourenço, Fábio Santos, Yago, Elias.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).