Franceses cravam ida do volante Thiago Mendes, do São Paulo, para o Lille

O volante Thiago Mendes pode seguir o mesmo caminho do atacante Luiz Araújo e se transferir para o Lille. A imprensa francesa já crava que o clube se acertou com o São Paulo pelo jogador. Anteriormente, a diretoria tricolor havia segurado o atleta e bancado a sua permanência no Morumbi. Mas agora parece que o destino do atleta é mesmo a Europa.

O jornalista Joël Domenighetti, do prestigiado periódico francês L’Equipe, anunciou a transferência, que não foi ainda confirmada pelo São Paulo. A negociação começou no início do mês e na ocasião o Lille ofereceu 7,5 milhões de euros (R$ 28,3 milhões) pelo volante. Agora, estima-se que pode chegar a 9 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões).

O clube do Morumbi tem direito a 80% do valor na possível transferência de Thiago Mendes. Os 20% restantes são do Goiás, que revelou o jogador de 23 anos. A contratação foi um pedido do técnico argentino Marcelo Bielsa, que viu no atleta uma ótima possibilidade para reforçar a sua equipe para a próxima temporada.