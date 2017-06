França está disposta a trabalhar “lado a lado” com Alemanha por nova Europa

As recentes eleições na França dão à zona do euro a oportunidade histórica para aprofundar laços econômicos, liderada por uma relação mais profunda com a Alemanha, afirmou Bruno Le Maire, novo ministro das Finanças e Economia do governo do presidente Emmanuel Macron.

Falando ao Wall Street Journal, Le Maire delineou os planos do governo para adotar um papel maior de liderança na Europa. Além disso, o presidente francês tem um ambicioso programa de reformas econômicas.

“Se queremos ter sucesso na transformação da união monetária em união econômica, temos de ir passo a passo e lado a lado com a Alemanha”, disse Le Maire, que foi ministro do governo do presidente Nicolás Sarkozy. “A Alemanha é a nação da estabilização e tem esperado há muitos anos por uma França mais forte. Com a eleição de Emmanuel Macron eles têm exatamente o que esperavam”, acrescentou.

O ministro disse também que a primeira reforma do governo francês deve ocorrer no mercado de trabalho. “Nós vamos fazer isso e faremos isso já”, afirmou Le Maire. “Reduziremos o imposto corporativo para as companhias para 25% ,a média da União Europeia, para tornar a vida mais fácil para as companhias.” Fonte: Dow Jones Newswires.