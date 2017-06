França e Alemanha voltam à temporada da F1 em 2018

ROMA, 19 JUN (ANSA) – A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta segunda-feira (19) a “primeira versão” do calendário da Fórmula 1 para 2018 com o retorno das provas na França e na Alemanha.

Outra novidade do calendário é que haverá, pela primeira vez na história, três provas em sequência entre junho e julho de 2018: a corrida no circuito de Paul Ricard, na França, será no dia 24 de junho, no Red Bull Ring, na Áustria, em 1º de julho e em Silverstone no dia 8 de julho.

O Brasil também foi confirmado no calendário do ano que vem, como a penúltima prova da temporada, em 11 de novembro, e o GP de Monza, na Itália, será disputado no dia 2 de setembro. A previsão é que a temporada comece no dia 25 de março e siga até 25 de novembro em um total de 21 etapas.

As datas e os circuitos ainda podem sofrer alterações de acordo com as negociações feitas pela FIA e pelos promotores locais.

Confira a lista: 25/3 – Austrália; 8/4 – China; 15/4 – Bahrein; 29/4 – Azerbaijão; 13/5 – Espanha; 27/5 – Mônaco; 10/6 – Canadá; 24/6 – França; 1/7 – Áustria/ 8/7 – Inglaterra; 22/7 – Hungria; 26/8 – Bélgica; 2/9 – Itália; 16/9 – Cingapura; 30/9 – Rússia; 7/10 – Japão; 21/10 – Estados Unidos; 28/10 – México; 11/11 – Brasil; 25/11 – Abu Dhabi. (ANSA)