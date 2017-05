França e Alemanha desejam ter sede de regulador financeiro da UE após Brexit

A França tem criticado a possibilidade de que o principal regulador financeiro da União Europeia seja transferido de Londres para Frankfurt após a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. A notícia é um primeiro sinal de divergências no bloco, em meio ao processo de saída do Reino Unido.

Frankfurt tem surgido como o local favorito entre as autoridades da UE para nova sede da Autoridade Bancária Europeia. Mas a agência se vê agora em meio a uma disputa entre Alemanha e França sobre para onde ela irá.

Vários países, de Portugal à Dinamarca, disputam para sediar as duas instituições da UE hoje em Londres. A mais desejada é a Agência de Medicamentos Europeia, que atrai milhares de especialistas ao ano para reuniões e emprega cerca de 900 pessoas. Já a França busca a agência reguladora financeira, no momento em que tenta fixar Paris como próximo centro financeiro do bloco. O tamanho dessa agência é bem menor, mas se ela ficar em Frankfurt isso consolidaria o status da cidade como polo financeiro.

Com a disputa, uma possibilidade é que a agência financeira não vá para nenhuma das cidades, mas por exemplo para Bruxelas ou Viena, para evitar a disputa. Fonte: Dow Jones Newswires.