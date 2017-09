Fortaleza e Confiança avançam às quartas na Série C; Moto Club é rebaixado

Sobraram emoções neste sábado pela 18.ª rodada, a última da fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série C – a terceira divisão nacional. Os resultados dos 5 jogos definiram os dois classificados restantes no Grupo A, bem como rebaixou mais um. Além disso, foram definidos os confrontos das quartas de final.

Sampaio Corrêa-MA e CSA-AL já estavam classificados. O time maranhense perdeu em casa, por 3 a 2, para o Botafogo-PB, que chegou aos 21 pontos e escapou da queda para a Série D. O clube alagoano buscou o empate por 1 a 1 com o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Este jogo atrasou 40 minutos por causa de um atendimento médico.

O Fortaleza-CE confirmou o terceiro lugar, com 27 pontos, ao vencer por 1 a 0 o Moto Club-MA, rebaixado com 20, na Arena Castelão, em Fortaleza. O ASA-AL, com 13, já tinha caído. A quarta vaga ficou com o Confiança-SE, com 25 pontos, que ganhou dos alagoanos por 2 a 1, em Arapiraca (AL). O Salgueiro-PE fez 2 a 1 no Remo-PA, mas ambos morreram abraçados na briga pela classificação.

Estabelecido pelo regulamento, haverá o cruzamento dos dois grupos. O primeiro colocado de um grupo pega o quarto do outro e o segundo enfrenta o terceiro. Os novos confrontos são estes: Sampaio Corrêa-MA x Volta Redonda-RJ, CSA-AL x Tombense-MG, São Bento-SP x Confiança-SE e Tupi-MG x Fortaleza-CE.

Os times de melhor campanha têm a vantagem de atuar em casa no jogo de volta e o gol fora continua valendo para critério de desempate. As datas e locais dos jogos serão definidos pela CBF nesta segunda-feira.