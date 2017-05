Forças iraquianas avançam no oeste de Mossul

As forças iraquianas anunciaram nesta terça-feira que tomaram dos extremistas outro bairro da parte ocidental de Mossul, apertando ainda mais o cerco ao grupo Estado Islâmico (EI), entrincheirado na Cidade Velha.

As tropas de elite antiterroristas (CTS) “libertaram a zona industrial norte (situada) na parte oeste” de Mossul, declarou em um comunicado o Estado-Maior de operações, que coordena a luta contra o EI no Iraque.

As tropas governamentais “içaram a bandeira iraquiana depois de terem infligido perdas ao inimigo”, acrescenta o comunicado.

Esta captura ocorre após o lançamento de uma nova ofensiva na semana passada no noroeste de Mossul. As forças iraquianas já haviam tomado na segunda-feira o controle total do vasto bairro de Al Haramat, na periferia da cidade.

Seis meses depois do início das operações militares para reconquistar a segunda cidade do Iraque, nas mãos do EI desde junho de 2014, centenas de combatentes extremistas resistem em alguns bairros da Cidade Velha.

Ao menos 250.000 civis seguem presos nesta zona, em condições de vida muito difíceis, segundo responsáveis humanitários e organizações de defesa dos direitos humanos.