FMI avalia positivamente economia de Portugal

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avaliou positivamente a economia de Portugal, após anos de alertas obscuros sobre o país. Em um relatório, o fundo comenta que “a perspectiva de curto prazo de Portugal se fortaleceu consideravelmente”, com o aumento dos investimentos e o contínuo crescimento das exportações.

O relatório, que foi divulgado na sexta-feira, também diz que Lisboa fez progressos “louváveis” no enfrentamento dos riscos financeiros decorrentes de sua alta dívida pública, embora note que a dívida corporativa continua alta e que os bancos ainda detêm substanciais empréstimos de má qualidade.

No mês passado, o ministro das Finanças português, Mario Centeno, repreendeu publicamente o FMI sobre suas perspectivas “incrivelmente sombrias” sobre o país, ao dizer que desejava que os funcionários do fundo passassem “mais tempo melhorando os modelos econômicos que eles usavam em vez de pedir o estabelecimento de reformas que não são baseadas em dados corretos”. Fonte: Associated Press.