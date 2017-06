Fluminense encara o Atlético-PR em casa e pode assumir a ponta do Brasileirão

Com três vitórias em quatro jogos, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense nesta terça-feira, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, podendo terminar a noite na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Mas para vencer a segunda partida consecutiva em apenas três dias, o time do técnico Abel Braga terá que driblar os desfalques. Ao todo, é provável que não possa contar com seis jogadores.

A mais recente baixa é a do volante Orejuela, convocado para a seleção do Equador. Pierre, Sornoza, Gum, Renato Chaves e Wellington Silva, por sua vez, estão lesionados – o atacante tem uma pequena chance de estar no banco de reservas. Para completar, o volante Douglas, substituto natural de Orejuela, não está nas melhores condições físicas e será poupado.

Apesar dos problemas, o discurso é de buscar a vitória diante do Atlético Paranaense, que somou um único ponto nos primeiros quatro jogos. “O importante é somar pontos. Temos um jogo em casa, diante de um rival forte, mas queremos ganhar”, disse o atacante Henrique Dourado, que é o artilheiro do Brasileira com seis gols. “É fundamental ganhar em casa no Brasileiro. Vamos estudar o adversário para tentar ganhar”.

Sobre o bom momento na temporada, o atacante preferiu enaltecer o trabalho coletivo. “O Fluminense é muito grande para depender de um atleta, por isso não me coloco como diferencial. Quando o coletivo está bem, o individual aparece”, ressaltou Henrique Dourado.

Apesar disso, ele não esconde a felicidade por estar conseguindo fazer os gols que têm feito a diferença. No total, dois terços dos gols do Fluminense no Brasileirão vieram do atacante. “Vejo esse momento com bons olhos”, afirmou Henrique Dourado.