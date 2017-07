Fluminense desafia o Bahia fora de casa preocupado em ajustar o sistema defensivo

O Fluminense espera melhorar o equilíbrio de seu contestado sistema defensivo para enfrentar o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos e precisando do triunfo para não deixar os primeiros colocados se distanciarem, o time carioca fez 20 gols e tem um dos melhores ataques da competição. E é justamente na defesa que tem falhado seguidamente.

No decepcionante empate com a Chapecoense na última segunda-feira, em casa, por exemplo, o goleiro Júlio César foi vazado três vezes. A equipe, assim, chegou aos 19 sofridos e tem uma das piores defesas do campeonato. Algo que só pode ser melhorado se todos os jogadores auxiliarem na marcação, conforme destaca o zagueiro Reginaldo, que deve ser titular ao lado de Henrique.

“O campeonato é dinâmico, tem muitos jogos. O Abel (Braga, técnico) não tem tempo para trabalhar o time titular. Eu creio que são os 11 atletas e os três que podem entrar no jogo que têm a missão de ajudar o sistema defensivo. Faltou ter concentração em alguns momentos”, admitiu o defensor.

Para o duelo deste domingo, aliás, Abel Braga pode ter um importante reforço. Mas ele será no ataque: desfalque contra a Chapecoense, Henrique Dourado treinou normalmente com bola e deve iniciar como titular. Já Richarlison, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo, está fora.