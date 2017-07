Flamengo goleia Palestino em Santiago pela Copa Sul-Americana

O destaque da noite dessa quarta-feira (5) foi o Flamengo, que goleou o Palestino no Chile por 5 a 2 na Copa Sul-Americana. No jogo em Santiago, o Rubro-Negro saiu na frente e o Palestino virou para 2 a 1. O time brasileiro se recuperou e marcou quatro gols, o que dá uma grande vantagem para o jogo da volta no Rio de Janeiro, pois o Flamengo jogará pelo empate e pode perder por até três gols de diferença.

O Flamengo jogou com a maior parte do time reserva, pois poupou os titulares, que ficaram no Rio descansando para o jogo contra o Vasco no sábado (8) pelo Campeonato Brasileiro. O Palestino foi o time que eliminou o Flamengo no ano passado na Copa Sul-Americana. Coincidentemente, a equipe chilena também perdeu a primeira partida em 2016.

Pela Copa Libertadores, em um jogo entre equipes brasileiras, o Santos venceu o Atlético Paranense por 3 a 2 em Curitiba. Já os dois times brasileiros que jogaram fora do país perderam pelo mesmo placar: 1 a 0. O Atlético Mineiro perdeu para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em Cochabamba. No Equador, o Palmeiras perdeu para o Barcelona, em Guayaquil.

Também pela Libertadores, hoje (6) o Botafogo vai ao Uruguai para enfrentar o Nacional em Montevidéu.