Flamengo anuncia renovação do contrato de Réver até o fim de 2019

O Flamengo anunciou na tarde desta sexta-feira a renovação contratual do zagueiro Réver, de 32 anos. O jogador possuía vínculo com o clube somente até o fim do mês, msa teve o empréstimo junto ao Internacional prorrogado por dois anos e meio e permanecerá no time rubro-negro pelo menos até o fim da temporada 2019.

A situação de Réver já vinha preocupando o Flamengo, afinal, o contrato de empréstimo tinha duração prevista somente até o fim de junho. Mas até pela falta de interesse do Internacional de repatriar o atleta, a negociação evoluiu e teve final feliz para o lado carioca.

Réver chegou ao Flamengo no ano passado como uma solução emergencial para o sistema defensivo do time carioca, que vinha apresentando muitas falhas. Apesar de estar em baixa no Inter, o zagueiro rapidamente assumiu a titularidade no clube rubro-negro e se destacou.

Réver se tornou o principal pilar da defesa flamenguista e, também rapidamente, assumiu a faixa de capitão. Neste Brasileirão, segue como peça fundamental da equipe e chegou a marcar um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na última quarta-feira. No total, são 59 jogos pelo clube e três gols marcados.