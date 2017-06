Flamengo anuncia contratação do zagueiro Rhodolfo, 2ª reforço para o Brasileirão

O Flamengo anunciou oficialmente, na noite deste domingo, a contratação do zagueiro Rhodolfo, ex-Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio, que estava no Besiktas, da Turquia, e agora retorna ao futebol brasileiro para vestir a camisa do rubro-negro carioca.

O jogador de 30 anos de idade é o segundo reforço anunciado pelo Flamengo para a disputa deste Brasileirão. Há menos de uma semana, o clube confirmou a contratação do meia Éverton Ribeiro, que se destacou pelo Cruzeiro e estava há dois anos e meio no Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele voltou para atuar no Brasil ao assinar um vínculo de quatro temporadas com o time flamenguista.

Por meio de nota em seu site oficial, o Flamengo também confirmou que Rhodolfo tem chegada prevista ao Rio para as 10 horas desta segunda-feira, quando será apresentado oficialmente como reforço na parte da tarde, no Ninho do Urubu, como é conhecido o CT rubro-negro.

Novo reforço, Rhodolfo poderá ser inscrito no Brasileirão a partir do próximo dia 20 de junho, quando abre a janela de transferências do futebol europeu. Antes de atuar pelo Besiktas entre 2015 e 2016, o zagueiro foi formado nas categorias de base do Atlético-PR, antes de defender a equipe profissional do clube de 2006 a 2010.

Em 2011 ele se transferiu para o São Paulo, no qual atuou até 2013 antes de ser contratado pelo Grêmio neste mesmo ano. Em seguida, o atleta ficou no time gaúcho até 2015, quando foi finalmente para o Besiktas, pelo qual se sagrou campeão turco na temporada 2015/2016 do futebol europeu.