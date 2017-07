Flamengo aciona a Fifa por atraso na documentação do atacante Geuvânio

O Flamengo encaminhou à Fifa nesta quinta-feira um pedido de registro provisório do atacante Geuvânio, apresentado na semana retrasada após ter sido contratado junto ao Tianjin Quanjian, da China. Sem os papeis, o nome do atleta ainda não pode ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, procedimento necessário para que o jogador estreie com a camisa do time rubro-negro.

A expectativa dos brasileiros era que a documentação relativa à transferência internacional de Geuvânio chegasse até esta quinta-feira ao País, mas o registro ainda não foi enviado pelos asiáticos.

Em nota, o Flamengo reiterou que iniciou o trâmite na data de abertura da janela internacional: 20 de junho deste ano. O clube diz que aguardou o prazo de 15 dias previsto para o envio da contraordem pelo time asiático e afirmou que a atitude dos dirigentes do Tianjin Quanjian é passível de punições esportivas e financeiras.

A diretoria da equipe rubro-negra revelou também no comunicado publicado no site do clube que, tão logo receba o registro do atleta, vai pleitear junto à Fifa o ressarcimento por parte dos chineses pelo tempo que Geuvânio não pode atuar devido ao imbróglio burocrático.

VOLTA DO CHILE – A delegação flamenguista teve problemas para retornar do Chile, onde o time goleou o Palestino por 5 a 2 na última quarta-feira, em jogo válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Os jogadores e a comissão técnica passaram a tarde desta quinta no aeroporto de Santiago devido a um atraso do voo que traria a equipe de volta ao Brasil.

O Flamengo deverá retomar os treinos no CT George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, nesta sexta-feira, quando o técnico Zé Ricardo iniciará a preparação para o clássico contra o Vasco, que será disputado no sábado, às 18 horas, no estádio de São Januário, também no Rio, válido pela 12.ª rodada do Brasileirão.

A equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação na tabela de classificação com 20 pontos, enquanto os rivais cruzmaltinos, com 16, estão na sexta posição. Ambos integram o G6 do torneio, grupo dos seis clubes que estariam classificados para a próxima edição da Copa Libertadores.