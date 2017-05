Fitch reafirma rating da Índia em BBB-, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou hoje os ratings de longo prazo da Índia em moedas estrangeira e local em BBB-. A perspectiva dos ratings é estável. O teto do país também foi mantido, em BBB-, assim como o rating de curto prazo e em moeda local, em F3.

Segundo a agência de classificação de risco, a Índia tem forte perspectiva de crescimento econômico no médio prazo e um balanço externo favorável, mas sua posição fiscal é fraca e o ambiente de negócios é difícil.

A Fitch, porém, acredita que as condições de negócios irão melhorar gradualmente, à medida que a agenda de reformas estruturais do governo indiano for implementada e ampliada.

A agência também destacou que o Produto Interno Bruto (PIB) real da Índia cresceu 6,9% em média nos últimos cinco anos, resultado bastante superior à expansão média de 3,2% de países que estão na categoria BBB.

A Fitch prevê que crescimento do PIB indiano acelerará para 7,7% nos anos fiscais de 2017 e de 2018, de 7,1% no ano fiscal de 2016.