Filho de Bob Marley compra revista que defende maconha

NOVA YORK, 2 JUN (ANSA) – A revista High Times, mundialmente famosa por defender a legalização da maconha, foi comprada por um grupo de investidores que inclui Damian Marley, filho da lenda do reggae Bob Marley. Liderado por Adam Levin, da Oreva Capital, o grupo pagou US$ 70 milhões pela participação majoritária da revista. “Somos o ‘Wine’ da cannabis”, disse Levin, referindo-se a uma tradicional revista de vinhos. A família de Bob Marley entrou para o negócio comercial da maconha há três anos, quando os herdeiros do cantor fizeram um acordo com uma empresa para lançar a primeira marca mundial de marijuana para uso recreativo, a “Marley Natural”. Já a revista “High Times” foi fundada em 1974 pelo jornalista Tom Forcade como um veículo transgressor da cultura da maconha.

Forcare morreu quatro anos depois, por suicídio, e suas cinzas foram levadas pela equipe da revista ao topo do World Trade Center. Porém, em vez lançarem as cinzas, os funcionários a fumaram. (ANSA)