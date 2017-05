Festival em SP anuncia Caetano

“Convidamos o Caetano Veloso em todas as edições anteriores. Desta vez, conseguimos”, celebra Gabriel Andrade, um dos curadores do Coala Festival, sobre o anúncio do grande nome desta quarta edição. O cantor e compositor baiano será a principal atração do evento realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, no dia 12 de agosto. Os ingressos custam R$ 135 e já estão à venda – a meia-entrada está disponível para estudantes e aqueles que levarem um livro ou 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

O jornalO Estado de S. Paulo revela a lista de convidados em primeira mão. Além de Caê, o festival terá Emicida, com Rael e Fióti como convidados, o destaque da música nacional Liniker e os Caramelows, Tulipa Ruiz, o rapper Rincon Sapiência e a cantora Aíla. “A intenção do festival é dar espaço para esses artistas da nova música popular brasileira que não pertencem ao mainstream, não necessariamente frequentam as rádios e a TV”, explica Andrade, que assina a curadoria ao lado de Marcos Preto. “Caetano ajudará a dar espaço para esses outros nomes. Com ele, zeramos o jogo.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.