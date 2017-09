Fergie chamou Anitta para cantar com ela no Rock In Rio, mas brasileira recusou

Pabllo Vittar continua provando que é um sucesso! Na noite do último sábado, 16, a cantora fez uma participação especial ao lado de Fergie no Rock In Rio e levou o público à loucura. Após a apresentação, Anitta elogiou Pabllo e revelou que havia sido convidada a cantar ao lado de Fergie, mas recusou porque estava de férias.

“Chegando de férias e recebendo de todos os lados o lacre da noite passada. Obrigada, meu amor Fergie pelo convite. Dessa vez, eu realmente não poderia. Mas eu sabia que Pabllo Vittar seria tão incrível quanto. E então vocês me fizeram presente… Obrigada pelo carinho. Também amo você e amo sua causa, repito que sempre estarei aqui. Tem lugar para todos nós nesse mundo”, escreveu Anitta no Instagram.

Durante a apresentação de Fergie e Pabllo, foi tocado um playback de Anitta da música Sua Cara. “E eu prometo dançar Sanfoninha com você e perguntar para eles se ‘eles pensaram que não íamos rebolar nossa bunda’ em uma oportunidade melhor”, concluiu Anitta.