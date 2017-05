Fenabrave: melhora na média diária de vendas pode indicar início da reação

Após o balanço de abril mostrar alta no ritmo de vendas diárias da indústria automobilística, a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos, divulgou comunicado no qual fala em início da recuperação no setor.

“Esse aumento no volume de vendas diárias nos faz acreditar que estamos interrompendo a curva de queda e iniciando uma recuperação, ainda que moderada”, diz, em nota, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior. Ele diz ainda que está confiante em resultados melhores nos próximos meses, a depender da recuperação dos índices de confiança e da economia.

Apesar da redução de 17,1% dos licenciamentos de carros e utilitários leves na passagem de março para abril, a entidade destaca em seu comentário o crescimento de 5,9% na média comercializada por dia útil. O maior movimento nas concessionárias só não se refletiu em desempenho positivo no resultado mensal porque as lojas tiveram cinco dias a menos de funcionamento. Pesaram no resultado de abril os feriados da Sexta-Feira Santa e de Tiradentes.

A Fenabrave ressalta que as vendas diárias de abril, de 8,5 mil carros, também ficaram 7,5% acima da média do mesmo mês de 2016. Mesmo assim, o resultado final do mês passado foi 3,25% menor porque abril teve, neste ano, dois dias úteis a menos do que em 2016.