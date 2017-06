Feliciano López surpreende Cilic e conquista o Torneio de Queen’s

Em um duelo extremamente disputado, o espanhol Feliciano López surpreendeu o croata Marin Cilic neste domingo e se sagrou campeão do Torneio de Queen’s, um ATP 500 disputado na grama que serve como preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 3 de julho, também realizado em Londres como este evento encerrado agora.

Número 32 do mundo, López perdeu o primeiro set e precisou enfrentar dois tie-breaks para se sagrar campeão. Venceu, assim, o atual sétimo colocado do ranking mundial por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (10/8).

O resultado coroou a excelente semana do tenista espanhol. Para chegar à decisão e derrotar o quarto cabeça de chave da competição, ele já havia despachado favoritos como o búlgaro Grigor Dimitrov e o checo Tomas Berdych, todos por 2 sets a 1.

E seu triunfo neste domingo foi construído com muita paciência. Cilic aproveitou seu bom saque e terminou o jogo com 22 aces – contra 19 de López – e 87% de pontos vencidos com o primeiro serviço. Assim, mesmo sem ter obtido nenhuma quebra, o espanhol aproveitou as poucas chances que teve nos tie-breaks.

Este foi apenas o sexto título de simples na carreira de López, sendo o terceiro em quadras de grama e o primeiro nesta temporada. Sua última conquista havia sido em Gstaad, na Suíça, em julho de 2016.