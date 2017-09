Federer vence Kyrgios de virada e garante título da Laver Cup para time europeu

Um dia após protagonizar uma histórica partida em que formou dupla com Rafael Nadal, Roger Federer voltou a brilhar na Laver Cup ao concluir a campanha da conquista do primeiro título da competição amistosa para a equipe da Europa ao derrotar o australiano Nick Kyrgios por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 11/9, em Praga, neste domingo.

A competição de três dias reuniu seis tenistas no time Europa e outros seis no Resto do Mundo. Ela foi realizada em um inusual quadra dura preta em uma disputa que lembrou a tradicional Ryder Cup, competição do golfe, sendo uma homenagem a Rod Laver, dono de 11 títulos de torneios do Grand Slam. Em 2018, o torneio vai ser disputado em Chicago.

Nadal, Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem e Tomas Berdych completaram o time Europa, enquanto Sam Querrey, John Isner Jack Sock, Denis Shapovalov e Frances Tiafoe foram os outros tenistas do Resto do Mundo.

Antes do jogo de Federer, outras três partidas foram disputadas neste domingo em Praga. No primeiro deles, os norte-americanos Sock e Isner bateram o checo Berdych e o croata Cilic por 2 sets a 0, com duplo 7/6. Na sequência, o alemão Zverev derrotou Querrey por duplo 6/4.

Depois, Nadal perdeu para Isner por 7/5 e 7/6. Com cada vitória valendo três pontos no último dia, a Europa liderava o placar por 12 a 9, mas o duelo de Federer se tornou decisivo, pois um triunfo de Kyrgios provocaria a realização de um jogo de desempate de duplas. Mas aí o suíço conseguiu uma virada diante do australiano e garantiu a conquista da Europa por 15 a 9.