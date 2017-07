Federer supera alemão e se garante nas oitavas de final em Wimbledon

O suíço Roger Federer está classificado às oitavas de final de Wimbledon, Grand Slam londrino disputado em quadras de grama. Ainda que com alguma dificuldade, o número cinco do mundo avançou neste sábado ao superar o alemão Mischa Zverev, o 30º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4 e 6/4, em 1 hora e 49 minutos.

Federer, assim, somou a sua quinta vitória em cinco duelos com Mischa Zverev. E agora ele terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, o número 11 do mundo, que avançou com o abandono do israelense Dudi Sela. Coincidentemente, o suíço também está em vantagem de 5 a 0 no confronto direto com o búlgaro.

Neste sábado, o início do duelo com Mischa Zverev indicou que Federer iria conseguir uma vitória mais fácil do que a que acabou se concretizando. Afinal, o suíço abriu 4/1 logo no começo do primeiro set. Porém, permitiu a reação do alemão, que empatou a parcial em 4/4 e a levou para o tie-break, antes de sucumbir ao dono de sete títulos de Wimbledon.

Já o segundo e o terceiro sets da partida foram praticamente idênticos. Afinal, Federer conseguiu quebras de serviços no terceiro games de ambos, encaminhando a sua vitória, definida em 6/4 nas duas parciais. Assim, se classificou pela 15ª vez na sua carreira às oitavas de final de Wimbledon.

Também neste sábado, o austríaco Dominic Thiem se garantiu nas oitavas de final de Wimbledon ao bater o norte-americano Jared Donaldson, o 67º colocado no ranking, por 7/5, 6/4 e 6/2. Thiem, o número oito do mundo, agora vai duelar com o checo Tomas Berdych.

DUPLAS MISTAS – Os dois brasileiros que entraram em quadra neste sábado pela chave de duplas mistas de Wimbledon se deram bem e se classificaram às oitavas de final. O triunfo mais apertado foi de Bruno Soares e da russa Elena Vesnina. Eles precisaram de três sets para superarem os norte-americanos Jack Sock e Madison Keys por 6/3, 3/6 e 7/5, em 1 hora e 43 minutos.

Já Marcelo Demoliner e a espanhola Maria Jose Martinez Sanchez superaram o polonês Marcin Matkowski e a checa Kveta Peschke por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 57 minutos.