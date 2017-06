Federer leva susto, mas supera russo e garante vaga na final em Halle

O suíço Roger Federer está a um passo de conquistar seu nono título do Torneio de Halle, na Alemanha. Neste sábado, o número 5 do mundo garantiu uma vaga à final do ATP 500 preparatório para Wimbledon ao derrotar o russo Karen Khachanov, o 38º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 25 minutos.

Na decisão, Federer enfrentará no domingo o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev, 12º do mundo, e Richard Gasquet (30º), que acontecerá ainda neste sábado. O suíço já conquistou a competição em Halle em 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014 e 2015.

Wimbledon começará em 3 de julho e, ao que tudo indica, terá Federer firme e forte na busca pelo oitavo troféu nas gramas de Londres. O suíço voltou às quadras na semana passada após se poupar nos últimos dois meses devido aos desgastes físicos da temporada. Caiu logo na estreia no Torneio de Stuttgart ao ser derrotado pelo alemão Tommy Haas.

Agora, no entanto, tem demonstrado evolução. No primeiro confronto da carreira contra Khachanov, o suíço levou alguns sustos, mas fechou a partida sem perder sets. A partida começou com três saques quebrados na sequência. Mas Federer abriu 3 a 1 e conseguiu manter o domínio.

O segundo set seguiu equilibrado e o suíço precisou evitar dois set points no 11º game. A vitória veio no tie-break, quando prevaleceu a experiência do tenista que chegou a sua 58ª vitória em Halle, após 13 participações.