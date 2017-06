Fed iniciará programa de diminuição de balanço com redução de US$ 10 bi por mês

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou nesta quarta-feira que pretende reduzir gradualmente o seu balanço patrimonial e divulgou detalhes iniciais de como pretende iniciar esse encolhimento. Em um adendo do comunicado de política monetária, o Fed comenta que iniciará o processo reduzindo suas participações em ativos em US$ 10 bilhões por mês.

Segundo o Fed, haverá uma redução mensal de US$ 6 bilhões em títulos do Tesouro, “que serão aumentados em US$ 6 bilhões em intervalos de três meses ao longo de 12 meses, até atingir o nível de US$ 30 bilhões por mês”. Em relação às participações em agências de dívidas e de ativos lastreados em hipotecas, o Fed anunciou uma redução de US$ 4 bilhões por mês, aumentando em etapas de US$ 4 bilhões em intervalos de três meses ao longo de 12 meses até atingir US$ 20 bilhões por mês.