FCA fecha 1º trimestre com lucro de mais de 640mi de euros

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fechou o primeiro trimestre de 2017 com um lucro líquido de 641 milhões de euros, alta de 34%, e com lucro líquido ajustado de 671 milhões de euros, alta de 27%, informou a empresa nesta quarta-feira (26).

De acordo com a nota, o Ebit ajustado apresentou crescimento de 11%, equivalente a 1,5 bilhões de euros, com todos os setores apresentando melhoras – com exceção da América Latina.

A FCA ainda confirmou que estão mantidos os objetivos para 2017, com uma receita líquida entre 115 e 120 milhões de uros, Ebit ajustado de cerca de 7 bilhões de euros, lucro líquido ajustado de mais de 3 bilhões de euros e o endividamento industrial inferior a 2,5 bilhões de euros. (ANSA)