Fazenda recebe representantes do FMI em primeira reunião de avaliação anual

Integrantes do Ministério da Fazenda recebem nesta quarta-feira, 21, representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) para uma primeira reunião de trabalho no âmbito do artigo 4º da instituição. A regra em questão prevê a avaliação anual da economia de cada sócio do FMI, realizada com base no estudo de dados oficiais e da visita de uma missão.

A missão no Brasil é chefiada por Alfredo Cuevas. Uma primeira reunião ocorreu às 9h30 com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Carlos Hamilton de Araújo. Às 18 horas, os integrantes do FMI se reúnem com o secretário de Acompanhamento Econômico da pasta, Mansueto Almeida. Ao longo do dia, representantes do fundo têm outros encontros agendados com integrantes do corpo técnico da Fazenda.

A assessoria de imprensa do Ministério afirmou que só se pronunciará quando os resultados da missão forem divulgados pelo FMI.